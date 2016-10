Confirmadas 35 mortes por Dengue, Zika e Chikungunya no RN este ano; Outros 149 casos continuam em investigação

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou o novo Boletim Epidemiológico potiguar. O levantamento mostrou que, somente este ano, 35 mortes causadas por Dengue, Zika e Chikungunya foram confirmadas no Rio Grande do Norte este ano. Foram 26 mortes confirmadas por chikungunya, seis por dengue e mais três para zika.

A Sesap informou que, este ano, já foram notificados 189 óbitos relacionados a Dengue, Zika e Chikungunya no RN, dos quais 149 casos continuam em investigação. Já no ano de 2015 foram notificados 33 óbitos suspeitos. Isso representa um aumento de 472,73% no número de óbitos notificados de um ano para o outro.

O boletim é relativo à Semana Epidemiológica 36, com término em 10 de setembro deste ano. Os casos notificados de dengue, febre chikungunya e zika vírus estão distribuídos por todo estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, há diferenças na distribuição de cada agravo e de incidência em cada região de saúde.

Segundo a Sesap, O cenário epidemiológico das arboviroses urbanas no Estado revela a ocorrência de grande número de óbitos, caracterizando uma situação preocupante para a vigilância epidemiológica, uma vez que os óbitos notificados por dengue, zika e chikungunya são na sua maioria evitáveis.

A Sesap orienta para que a população intensifique as medidas de prevenção, entre elas: não acumular lixo em locais impróprios e manter a lixeira fechada, manter as caixas d’água e outros recipientes de armazenamento de água fechados, não deixar água acumulada sobre a laje ou calhas, colocar areia nos vasos das plantas, entre outras.

Dengue

Foram notificados 61.778 casos suspeitos de dengue em 2016 no RN, dos quais 8.948 (14,48%) foram confirmados. Entre os casos confirmados, 75 correspondem à dengue com sinais de alarme e 11 à dengue grave. Em 2015, no mesmo período, foram confirmados 5.759 (21,90%) casos de dengue, dos quais 56 foram de dengue com sinais de alarme e 13 de dengue grave.

Chikungunya

Foram notificados 25.542 casos de chikungunya este ano, sendo 7.167 confirmados. Em relação à distribuição dos casos notificados por região de saúde, no ano 2016, observa-se que a 7ª região (Metropolitana de Natal) concentra o maior número de notificações, com 7.345 casos, seguida pelas regiões de Mossoró (2ª), 5.361 e Caicó (4ª) com 4.322 casos.

Já os casos que evoluíram para óbito por chikungunya este ano, até o momento foram confirmados 26, distribuídos em 9 municípios do Estado, sendo: 14 em Natal, 03 em São Gonçalo do Amarante, 02 em João Câmara, 02 em Mossoró, 01 em Currais Novos, 01 em Guamaré, 01 em Macaíba, 01 em Parnamirim e 01 em Jardim do Seridó.

Zika

Até o momento, foram notificados este ano, 5.641 casos suspeitos de zika vírus, dos quais 160 foram confirmados. A Sesap observa que vem se verificando uma redução importante no número de notificação de zika nas últimas semanas epidemiológicas.

A incidência de casos notificados de zika foi verificada em todas as regiões do Estado a partir de 2015. Observa-se que no ano de 2015 a incidência foi maior na 7ª Região de Saúde (Região Metropolitana), seguida da 2ª (Mossoró) e 3ª (João Câmara) região, respectivamente.

Já em 2016 houve um aumento significativo de casos na 5ª Região de Saúde (Santa Cruz), apresentando maior incidência, seguida da 7ª e 2ª região, respectivamente. Entretanto, a 6ª e 8ª região de saúde apresentou incidência muito significativa em 2016 em relação a 2015.