Confira quais ruas serão bloqueadas para o Boca da Noite

A Secretaria Executiva do Trânsito informou o mapa de bloqueio das ruas para o evento Boca da Noite, que será realizado neste sábado, 30, a partir das 18h, no Corredor Cultural da Avenida Rio Branco. As ruas em torno do evento serão parcialmente bloqueadas a partir das 15h, com bloqueio total às 17h.

Cerca de 40 agentes trabalharão no bloqueio na hora do evento. O percurso deste ano liga a Avenida Augusto Severo à Rua Felipe Camarão pela Avenida Rio Branco.

Todos os pontos serão liberados uma hora após o término do evento.

Os moradores do entorno da festa têm acesso mediante credencial que já foi emitida pela Secretaria Executiva do Trânsito.

As interdições estarão nos seguintes cruzamentos: