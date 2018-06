Confira a programação do Pingo da Mei Dia 2018

Evento que abre a programação do Mossoró Cidade Junina, o Pingo da Mei Dia acontece neste sábado, 02 de junho. Este ano, serão quatro trios no circuito ampliado montado no Corredor Cultural, na Avenida Rio Branco, com largada pontual às 12h.

Os primeiros artistas a subir aos trios são: Caddu Rodrigues, Núzio Medeiros, Forró com Ella e Nataly Vox. Serão 12 atrações no total, em um percurso que incluirá ainda a Rua João Marcelino, que passa por trás da Estação das Artes Elizeu Ventania. Dessa forma, os trios vão da Avenida Felipe Camarão, percorrendo a extensão do Corredor Cultura até a Rua João Marcelino. O novo itinerário quase duplicou o espaço da festa.

Conforme determinação da Prefeitura, as calçadas dos equipamentos culturais, a exemplo do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado e Memorial da Resistência, não foram licenciadas. O objetivo é proporcionar maior espaço e conforto para os participantes. Além disso, com o percurso maior, a ideia é que os comerciantes possam contar com mais espaço para ocupação ao longo do circuito.

Confira as atrações e horários do Pingo da Mei Dia:

Trio Raça

12h – Caddu Rodrgiues

15h – Giannini

17h30 – Forró dos 3

Trio Boladão

12h – Nuzio Medeiros

15h20 – André Luvi

17h50 – Renata Falcão

Trio Zueira

12h – Nathali Vox

15h30 – Os Gonzagas

18h – Banda Inala

Trio Ovny