Confira a programação da Festa de Santa Luzia 2018

Começa no dia 02 de dezembro, em Mossoró, a Festa de Santa Luzia 2018. Os festejos em homenagem à padroeira da visão seguem até o dia 13 e a programação inclui missas, novenas, apresentações culturais e shows.

A festa começa com a 9ª Pedalada da Luz e a Micareta da Luz. No dia 3 haverá a abertura com a Big Band do Sesi. No dia 4, começa a apresentação do Oratório de Santa Luzia, no adro da Catedral.

Veja a programação:

02/12- 9ª Pedala da Luz

02/12- Micareta da Luz

03/12- Abertura oficial da Festa com a BIG Band do Sesi

04 a 12/12 – Apresentação do Oratório de Santa Luzia

08/12- Caminhoneiros da Luz

09/12- 12ª Cavalgada da Luz – 11ª Corrida de Santa Luzia-

12/12- 10ª Motorromaria da Luz

13/12- Procissão de Santa Luzia- saída às 17h da Paróquia São Paulo no bairro Nova Betânia. Encerramento com a dupla Italo e Renno.