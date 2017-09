Confira a programação da Feira do Livro desta sexta-feira

A Feira do Livro de Mossoró continua nesta sexta-feira, 22, com programação para os amantes da leitura de todas as idades. O evento, que este ano acontece no Partage Shopping, segue até o domingo, 24, e deve atrair milhares de pessoas.

Além dos stands das editoras e livrarias, a Feira proporciona ainda o encontro do público com autores para sessões de autógrafos e bate-papos sobre literatura. O evento também conta com espaço para quadrinhos e ilustrações, bem como apresentações culturais de estudantes da rede municipal e estadual de ensino.

Confira a programação da Feira para esta sexta:

PALCO

10h30 – Contação de histórias: Histórias são como bolhas de sabão, com João Ninguém da Silva;

12h – Entrevista de Bolso, no Palco, Moisés Albuquerque com Luiza de Souza (Ilustralu);

15h – Apresentação cultural com a Escola Estadual Educandário Prof. Paulo Freire;

18h – Apresentação musical, com Ecoarte;

LANÇAMENTOS DE LIVROS

14h30 – Lançamento do livro: Língua.com, com prof. João Maria;

ESPAÇO DO AUTOR

16h – Lançamento e sessão de autógrafos: Lampião – na terra dos santos valentes, com Marcos Garcia e Carlos Alberto;

17:30 – Lançamento do livro: As descobertas de Léia e Miguel – Uma história de amizade e aventuras, com Simone Alves Neris;

QUADRINHOS

18h – Ilustrações e Quadrinhos, no Espaço dos Quadrinhos, com Renata Nolasco e Luiza de Souza (Ilustralu);

AUDITÓRIO