Conferência Livre de Juventude de Assú debaterá reivindicações dos jovens na cidade

A Associação dos Moradores dos Bairros Frutilândia I e II e Fulô do Mato juntamente com a Geração Y, na cidade de Assú, realiza no próximo sábado, 19 de novembro, a 6ª Conferência Livre de Juventude. O evento será realizado na Escola Estadual Poeta Renato Caldas, localizada no CAIC, no Bairro Vertentes, e visa promover o debate entre os jovens sobre como melhorar a vida no município.

O prefeito eleito do município de Assú, Gustavo Soares (PR) foi convidado a participar da Conferência e ouvir as reivindicações da juventude. Ao término do evento, será redigida uma carta com as reivindicações. Interessados em saber mais sobre a Conferência podem acessar a página da Geração Y.

“Espero que o futuro gestor assine a parte do documento que a ele se destina como forma de manifestar apoio e interesse as questões que dizem respeito a juventude local. Convido os jovens que gostam de debater e reivindicar os seus direitos a participarem da Conferência”, disse Heberton Rocha, um dos organizadores do evento.

Este ano, a Conferência tem como tema “Juventude provocando mudanças” e conta com o apoio da Rede de Juventude em Defesa dos seus Direitos (Rejudes) – Child Fund Brasil.