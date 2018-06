Concurso Miss América vai eliminar desfile de candidatas usando biquini

O concurso Miss América anunciou nesta terça-feira (05) que não irá mais exigir das participantes o uso de biquíni. A notícia foi anunciada pela ex-ganhadora da competição e atual presidente do conselho de diretores do concurso, Gretchen Carlson. Agora, será pedido às participantes para usar algo que as façam sentir bem e mostrem seus respectivos estilos pessoais.

“Não vamos mais julgar nossas candidatas por sua aparência física. Isso é enorme”, declarou ela durante o programa “Good Morning America”.

Ela também afirmou que havia escutado de candidatas em potencial, relatos de que gostariam de participar do programa, mas não queriam estar lá apenas de biquíni. “Adivinha só, elas não precisam mais fazer isso”, completou Gretchen durante a entrevista.