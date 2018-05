Concurso escolherá neste domingo (27) a Realeza Junina 2018

Na noite deste domingo, 27, Mossoró entrará de vez no clima dos festejos de São João. A Secretaria Municipal de Cultura realizará às 19h, no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, o Concurso da Realeza Junina que escolherá os reis e rainhas do Mossoró Cidade Junina 2018. A Prefeitura de Mossoró irá investir R$ 5.000 em premiações para incentivar esse viés da cultura junina.

O concurso está dividido em três categorias: Rei e Rainha Mirim (de 4 anos a 8 anos e 8 meses), Rei e Rainha Infantil (de 9 a 14 anos e 11 meses), e Rei e Rainha Adulto (a partir dos 15 anos). Nas categorias Mirim e Infantil os primeiros lugares receberão faixa, troféu e a premiação de R$ 500 cada um. Na categoria Adulto os vencedores ganharão faixa, troféu e a premiação de R$ 1.000.

“O concurso tem uma grande importância para todo o resto do Mossoró Cidade Junina. É o evento que dá o ponta pé para o período festivo e é nesse momento que escolheremos os representantes do nosso evento que terão a honra e a responsabilidade de recepcionar os mossoroenses e turistas nos diversos projetos do Mossoró Cidade Junina”, disse o secretário Municipal de Cultura, Eduardo Falcão.

DAMA DA DIVERSIDADE – Na edição 2018 o Concurso da Realeza Junina realizará também a escolha da Dama da Diversidade. Nessa categoria o candidato precisa ter mais de 18 anos. A iniciativa é para promover a inclusão e reforçar que o Mossoró Cidade Junina é o melhor e mais cultural do país. O concurso é voltado para a comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). A vencedora dessa categoria receberá faixa, troféu e a premiação de R$ 1.000.