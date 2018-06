Concurso de Quadrilha Estilizada começa nesta sexta-feira em Mossoró

Nesta sexta-feira, 15, começam as apresentações das quadrilhas juninas na Arena Deodete Dias, que este ano sedia um dos mais tradicionais e importantes concursos do Norte/Nordeste. Logo na reta inicial a arena, localizada no Corredor Cultural da Avenida Rio Branco, realizará o Concurso Estadual de Quadrilha Estilizada, às 19h. Serão três noites com apresentações das principais quadrilhas estilizadas do estado do Rio Grande do Norte.

O concurso acontece com duas noites de eliminatórias: sexta, dia 15, e sábado, dia 16. Os grupos juninos com as maiores pontuações serão classificados para a grande final na noite de domingo, dia 17, que escolherá a melhor quadrilha estilizada do Rio Grande do Norte.

“Serão três noites de bons espetáculos juninos. As quadrilhas passam o ano inteiro se preparando e será nesse final de semana que poderemos ver os que esses grupos vem trabalhando o ano inteiro”, disse Deilson Pereira, coordenador do Concurso de Quadrilhas da Arena Deodete Dias.

As campeãs na noite de domingo serão classificadas para outros dois concursos ainda maiores. A vice-campeã do Concurso Estadual de Quadrilha Estilizada garante vaga para a final do Concurso Interestadual de Quadrilha Estilizada, que ocorrerá dia 1º de julho, na Arena Deodete Dias. A grande campeã carimba acesso para participar do Concurso Nordestão de Quadrilhas, também na Arena Deodete Dias, nos dias 7 e 8 de julho.

Confira a ordem de apresentação das quadrilhas no Concurso Estadual de Quadrilha Estilizada

Sexta, dia 15:

– Rio dos Ventos, de Caiçara do Rio dos Ventos

– Dona Barriguda, de Alexandria

– Dança Nordeste, de Natal

– Brasileirinho Sensação, de Parelhas

– Brejo de Ouro, de Brejinho

– Novo Arraiá, de Mossoró

– 100% Ferroviário, de Lajes

– Estrela do Sertão, de Macau

– Junina Caiacós, de Caicó

Sábado, dia 16:

– Matutina Potiguar, de Santo Antônio

– Balão Dourado, de Natal

– Vira e Mexe, de Guamaré

– Filhos do Nordeste, de Macau

– Coração Nordestino, de São Gonçalo do Amarante

– Junina São João, de Natal

– Encanto do Nordeste, de Umarizal