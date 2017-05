Comunitário é assassinado no bairro Ouro Negro em Mossoró

Noite da terça-feira com o registro de mais um homicídio em Mossoró. A ação criminosa ocorreu no bairro Ouro Negro e vitimou Lenilson Leite, conhecida como “Dito”.

Comerciante e ex-presidente do Conselho Comunitário do bairro, “Ditoi” foi alvejado com vários disparos e apesar de ter sido socorrido por um familiar morreu quando chegava ao Hospital Regional Tarcísio Maia.

Dito era considerado uma pessoa com bom relacionamento no bairro por lutar com a classe política para garantir melhorias à comunidade do Ouro Negro. Em 2016 participou da inauguração da Praça Cassimiro Gomes Filho, onde destacou ser uma luta de mais de 20 anos dos moradores do bairro.

O corpo será encaminhado para o Instituto Técnico e Científico de Perícia (ITEP). A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime.