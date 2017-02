Complexo Viário registrou 56 atropelamentos em quatro anos

A Polícia Rodoviária Federal revelou na audiência pública destinada a discutir a segurança do Complexo Viário da Abolição que, nos últimos quatro anos, já foram registrados 56 atropelamentos nos 17km da BR-304 duplicados em Mossoró, com oito mortes.

“Quase todos os dias vemos os acidentes, muitos deles causados por imprudência, mas também por falta de alguns itens de segurança que são responsabilidade do Estado. Se houvesse as passarelas, os números seriam menos alarmantes”, destacou Ygor Cavalcante, representante da PRF, lembrando que na região há escolas, creches e muitos comércios que levam as pessoas a terem de atravessar a rodovia.

O engenheiro civil Charles Paiva, que realizou um estudo sobre a duplicação, lamentou que a obra tenha trazido o aumento do número de acidentes graves e acrescentou que gerou uma “segregação” entre comunidades, já que separou bairros e dificultou o acesso dos populares entre um lado e outro da pista. Moradores da vizinhança da BR indicaram que, além dos atropelamentos e colisões, há relatos de crimes diversos, devido à falta de iluminação.

ACOMPANHAMENTO – Além de acompanhar de perto a licitação dos redutores de velocidade e as medidas tomadas pelo Dnit e Prefeitura para obter os recursos, com vistas à instalação da iluminação e das passarelas, o procurador Emanuel Ferreira informou que o MPF irá abrir um procedimento para investigar a denúncia feita na audiência, sobre acidentes que vêm ocorrendo em um dos viadutos – localizado na saída de Mossoró para Natal – construídos durante a duplicação.