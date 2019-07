Complexo Penal de Mossoró abre ala de saúde feminina para internas

O complexo penal Doutor Mário Negócio, em Mossoró, abriu sua seção de saúde da ala feminina, na segunda-feira (22). Para ter a seção, a unidade prisional recebeu novos equipamentos e teve que passar por reforma para adequar a estrutura, realizada com mão de obra de apenados.

Com a reforma, as mulheres privadas de liberdade que se encontram na unidade prisional terão acesso a atendimento ginecológico e obstétrico. Além disso, a ideia é a realização de exames preventivos e pré-natal, evitando o deslocamento para unidades fora do convívio prisional.

O projeto foi desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária, por meio da direção da unidade, o conselho da comunidade e a Vara de Execuções Penais da comarca de Mossoró. Os internos que trabalharam na reforma serão beneficiados com a remição de pena pelo trabalho.