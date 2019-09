Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

Na manhã desta quinta-feira (26), a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) e o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte (SINPORN) assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho, autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia e aprovado em Assembleia Geral da classe trabalhadora.

O período de vigência do Acordo é de 1º de junho de 2019 a 31 de maio de 2021, abrangendo todos os funcionários da Companhia, tanto no Porto de Natal, como no Terminal Salineiro de Areia Branca, que terão um reajuste de 2,39 % nos salários vigentes, com base no INPC/IBGE.

Assinam o Acordo pela CODERN, Elis Treidler Öberg (Diretor-Presidente) e Ulisses Danilo Silva Almeida (Diretor Administrativo e Financeiro). Pelo SINPORN, assinam Pablo Vinicius Cordeiro de Sampaio Barros (Presidente) e Edson Teixeira de Paiva Filho (Vice-Presidente).

Heitor Gregório/Assecom