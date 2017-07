Comissão nacional para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável toma posse em Brasília

Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) tomou posse na quinta-feira (29) em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.

Formada por representantes do governo e da sociedade civil — incluindo integrantes do setor privado —, a comissão tem como missão avançar na implementação no Brasil da agenda global proposta pela ONU.

O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, responsável por coordenar a comissão, ressaltou que o Brasil está no caminho para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e que a Comissão Nacional é um grande passo para o alcance da Agenda 2030.

“Estamos olhando para o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões: econômica, social, ambiental e institucional”, disse.

Imbassahy ressaltou que a Comissão Nacional é exemplo para outros países, enquanto o processo de escolha dos integrantes foi paritário, respeitando a participação de diferentes segmentos da sociedade. Ele lembrou também o perfil técnico das organizações envolvidas.

Durante a cerimônia, o coordenador-residente da ONU no Brasil e representante-residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no país, Niky Fabiancic, afirmou que a comissão terá papel central na implementação da Agenda 2030.

“É preciso promover a atuação de governantes, gestores, representantes de movimentos sociais e do setor privado. Esta comissão que toma posse hoje vem fortalecer os esforços de implementação dos ODS. Essas organizações terão papel fundamental na orientação do planejamento e das ações para o avanço brasileiro na implementação da Agenda 2030”, ressaltou.

