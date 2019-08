Comissão Europeia apoia extinção de incêndios na Amazônia com mapas

A Comissão Europeia (CE) anunciou nesta segunda-feira que colabora com a extinção dos incêndios que estão afetando a Amazônia com mapas elaborados através de imagens por satélite por meio do programa Copérnico.

“Após pedidos de mapas por satélite de emergência por parte de um Estado-membro, a UE ativou seus serviços de emergência do programa Copérnico e está oferecendo agora regularmente imagens por satélite do Brasil e partes do Peru, Bolívia e Paraguai, áreas que foram afetadas”, indicou a porta-voz chefe da CE, Mina Andreeva, na entrevista coletiva diária da instituição.

Agência EFE