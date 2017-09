Comissão de Direitos Humanos debaterá situação dos trabalhadores da JBS

A situação dos trabalhadores da JBS e demais empresas do grupo J&F Investimentos é tema de audiência pública interativa que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) promove na segunda-feira (18).

A JBS, que contou com empréstimos do BNDES para aquisição de empresas no exterior, vem sendo investigada pela Polícia Federal em decorrência de supostas irregularidades e fraudes em suas operações.

Foram convidados para a audiência pública o procurador do Trabalho, Heiler Ivens de Souza; o presidente da Confederação Democrática dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Afins (Contac), Siderlei Silva de Oliveira, e o advogado da entidade, Marthius Sávio Lobato; o presidente do Sindicato de Alimentação de Criciúma (SC), Celio Elias; o presidente da Federação dos Trabalhadores em Alimentação do Estado do Paraná, Ernane Garcia Ferreira; e o presidente da Federação dos Trabalhadores em Alimentação do Estado do Mato Grosso do Sul, Vilson Gimenes.

A reunião da CDH terá início às 9h na sala 6 da ala Nilo Coelho.

Agência Senado