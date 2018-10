Comércio em Mossoró abre em horário diferenciado, neste feriado

O comércio de Mossoró funcionará em horário diferenciado nesta quarta-feira (03) em virtude do feriado estadual dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. As lojas do centro da cidade e o comércio de rua em geral estarão fechadas, retornando ao funcionamento normal na quinta-feira, dia 4.

Já no shopping, as lojas abrem em horário de domingo, enquanto a praça de alimentação funciona também em horário de domingo e o cinema com expediente normal. Os bancos estarão fechados e os supermercados em horário menor que o habitual.

Veja os horários:

Bancos

Agências: Fechadas

Supermercados:

Funcionamento de 7h às 20h

Partage Shopping Mossoró

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Lojas: 14h às 20h

Cinema: 14h às 22h

Lazer: 11h às 22h

Comércio de Rua

Fechado