Comerciante baleado no bairro Ouro Negro morre no HRTM

Mossoró viveu uma sexta-feira violenta, com três homicídios registrados ao longo do dia. A terceira vítima, o comerciante Antônio Peixoto Queiroz Filho, conhecido como Baixinho, morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia, onde estava internado desde o dia 08 deste mês, após ser baleado no seu estabelecimento comercial, no bairro Ouro Negro.

Antônio Peixoto foi atingido por três tiros quando estava em seu estabelecimento comercial. Os tiros foram efetuados por dois homens em uma moto. Os assassinos conseguiram fugir.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre a identidade dos assassinos. O crime vai ser investigado pela Divisão de Homicídios.

Com este crime, Mossoró chega a 228 mortes causadas pela violência este ano, nove homicídios a mais do que durante o ano de 2016.