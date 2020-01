Começam as inscrições para Processo Seletivo do Desenvolvimento Social

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, edital n° 001/2020, tiveram início nesta segunda-feira, 13, e seguem até o dia 17, próxima sexta-feira. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude disponibiliza 45 vagas nas áreas de Assistência Social, Psicólogo, técnico de nível superior e técnico de nível médio.

De acordo com a gerente do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), Laura Pollyana, o primeiro dia foi bastante movimentado, na maioria pessoas que veio tirar dúvidas sobre o processo. “É importante destacar que o preenchimento do requerimento de inscrição é entregue no ato, e que os candidatos deverão comparecer portando a documentação devida, prevista em edital”, ressaltou.

De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, sem cobrança de taxa, no Auditório do Centro Administrativo Prof° Alcides Belo localizado à Rua: Pedro Álvares Cabral, S/N, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN– CEP: 59607-140, no período compreendido entre 13 a 17 de janeiro de 2020, das 8h às 12h.

O Processo Seletivo consistirá, em etapa única, de Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e terá validade de 01 (um) ano a contar de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Os contratados serão lotados nas diferentes unidades/serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude de acordo com a necessidade.

As etapas do processo seletivo simplificado estão descritas no cronograma abaixo:

CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA Divulgação do Edital 03 de janeiro de 2020 Inscrição/Entrega dos Títulos 13 a 17 de janeiro de 2020 Resultado Preliminar do Processo Seletivo Até 31 de janeiro de 2020 Recebimento de recurso administrativo contra Resultado Preliminar Até 2 (dois) dias úteis subsequentes a publicação do resultado preliminar. Resultado Final Até 07 de fevereiro de 2020

Para informações mais detalhadas os candidatos devem ler o edital na íntegra, o qual foi publicado em Jornal Oficial de Mossoró (JOM), n° 543, de 03 de janeiro.

Segue o link: