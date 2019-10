Começa amanhã o cadastramento para comerciantes que vão atuar próximo aos cemitérios no Dia de Finados

A Diretoria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo reuniu na manhã desta quarta-feira, 23, os comerciantes que vão trabalhar no entorno dos cemitérios São Sebastião e Novo Tempo, no Dia de Finados. O cadastramento para a comercialização dos produtos será realizado amanhã, 24, a partir das 8h, na Estação das Artes.

De acordo com o fiscal ambiental Eliezer Targino, serão cerca de cem espaços disponibilizados, sendo 60 para o entorno do cemitério São Sebastião e 40 para o Novo Tempo. “Nesta reunião de hoje nós realizamos o sorteio dos lugares nos dois cemitérios e daqui eles saem com a autorização que é necessária para o cadastramento amanhã, sem custo nenhum para os comerciantes”, explicou.

A documentação necessária é xerox de CPF, RG e Comprovante de Residência. “Eles vão receber crachás com fotos, bem identificados para tudo estar organizado”, continuou Eliezer Targino.

As barracas que estarão localizadas nos estacionamentos dos cemitérios já serão instaladas a partir das 20h do dia 28 de outubro, as demais, às 20h do dia 1º de novembro. Os espaços serão de 3×3 metros quadrados.

Portal Prefeitura