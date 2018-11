Começa a 14ª edição da Semana do Livro e da Biblioteca na Ufersa

A edição de Nº 14 da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca na Ufersa teve início nesta terça-feira, 06, na Biblioteca Orlando Teixeira, no lado leste do campus sede, em Mossoró. A mesa de abertura do evento teve a participação do reitor, professor José de Arimatea de Matos; do vice-reitor, professor José Domingues Fontenele Neto; do Pró-Reitor de Graduação, professor Rodrigo Codes; da Diretora do Sistema de Bibliotecas da Ufersa, Keina Cristina Souza; e da Coordenadora da Biblioteca Orlando Teixeira em Mossoró, Danielle Belmont. Esse ano, a Semana tem como tema “Biblioteca Social” e a palestra de abertura foi realizada pelo coordenador do curso de Direito da Ufersa, professor José Albenes, que trouxe uma reflexão sobre a biblioteca como patrimônio público e um direito humano. Instituída através do decreto federal nº 84.631, de 1980, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca acontece em todas as instituições do país e se configura como um importante momento de reflexão e incentivo à leitura.

Ao relembrar a trajetória dos 14 anos de história da biblioteca da Ufersa, Keina Souza recordou os primeiros eventos e as conquistas de cada Semana realizada. “É com satisfação que comemoramos 14 anos. Próximo ano seremos debutantes e vamos fazer uma grande comemoração para celebrar a biblioteca, pois ela merece. Temos muito o que contar”, disse, já vislumbrando a 15ª edição. Para Daniele Belmont, o tema escolhido reflete a vocação social do sistema de bibliotecas da Ufersa. “O tema desse ano é ‘Biblioteca Social’ e analisando as ações que realizamos eu posso confirmar que nós somos uma biblioteca social. Nossas ações vão além da técnica”, afirmou ao citar as campanhas realizadas pelo sistema de bibliotecas da Ufersa, como as de doação de sangue, em parceria com o Serviço Social das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis e de Gestão de Pessoas, e as campanhas “Faça bonito, não quebre” e “Consciência Limpa de Livros”, entre outras.

“A biblioteca é o coração da Universidade”, afirmou o reitor José de Arimatea ao falar sobre a importância do setor. Ele ainda parabenizou toda a equipe pela organização do evento e pela sua atuação exemplar. “O trabalho feito pela biblioteca sempre é muito elogiado em todas avaliações de cursos de graduação”. Essa parceria também foi ressaltada pelo pró-reitor de graduação Rodrigo Codes que agradeceu o empenho e a dedicação do sistema de bibliotecas em todos os momentos e, principalmente, no importante papel realizado durante as avaliações para reconhecimento e renovação dos cursos de graduação. A função social da biblioteca para a Ufersa bem como para a cidade de Mossoró também foi comentada pelo vice-reitor, professor José Domigues. “Vocês que fazem a biblioteca tem um papel extremamente importante de preservar o conhecimento. Essa Semana é essencial para refletirmos sobre a importância do livro e de como ele é capaz de mudar as pessoas”.

Prêmio Jabuti – Na ocasião, o reitor ainda compartilhou uma ótima novidade: o livro “A abelha jandaíra: no passado, no presente e no futuro”, da Editora Universitária da Ufersa (Edufersa) está concorrendo ao Prêmio Jabuti, maior premiação literária do País, na categoria Ciências. A obra tem como editores e entre os autores a docente Vera Lucia Imperatriz-Fonseca e os professores da Ufersa Dirk Koedam e Michael Hrncir. A Universidade Federal Rural do Sem-Árido já foi contemplada com o segundo lugar na categoria Tecnologia e Informática do Prêmio Jabuti em 2012 com o livro “Tecnologia do Pescado – Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação” (Editora Atheneu), do professor Alex Augusto Gonçalves, do curso de Engenharia de Pesca da Ufersa. Em 2013, colaboradores da Ufersa também estiveram entre os ganhadores do prêmio com o livro “Polinizadores no Brasil: contribuição e perspectivas para a biodiversidade, uso sustentável, conservação e serviços ambientais”. A publicação é de autoria da professora Dora Ann Lange Canhos, Denise de Araújo Alves, Antonio Mauro Saraiva e também da professora Vera Lucia Imperatriz Fonseca, que atuou na época como Docente Visitante Sênior no Programa de Pós-graduação em Ciências Animais da Ufersa.

Usuários destaques – Durante a abertura da Semana, os usuários destaques da biblioteca foram agraciados com medalhas. Os premiados foram o docente Mauro Antônio de Oliveira; o discente Railson Ramos de Souza e o técnico-administrativo Francisco Alexandre de Araújo Almeida. A medalha “Amigo da Biblioteca” foi entregue ao técnico-administrativo Eurico Pedroza e a medalha de “Honra ao Mérito” teve o ex-aluno da Ufersa, Ermando Gameleira Gomes Júnior, como agraciado.

A programação da Semana do livro e da biblioteca na Ufersa em Mossoró segue até dia sexta-feira, 09. Nos campi de Angicos e Caraúbas, os eventos têm início amanhã com palestras, minicursos, apresentações culturais e exposições.

Confira a programação completa AQUI

Fonte:UFERSA