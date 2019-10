Com um a menos, Brasil vence Nova Zelândia e avança no Mundial sub-17

Com um jogador a menos – o lateral Yan foi expulso no primeiro tempo -, a seleção brasileira derrotou nesta terça-feira a Nova Zelândia por 3 a 0, no estádio Bezerrão, no Distrito Federal, e carimbou a classificação para as oitavas de final do Mundial Sub-17 da Fifa.

Os gols do Brasil foram marcados por Kaio Jorge (Santos), Talles Magno (Vasco) e Diego Rosa (Grêmio).

Agência EFE