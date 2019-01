Com percurso Mossoró/Tibau, corrida atrai 200 competidores no domingo (20)

No próximo domingo (20), muitos atletas vão encarar um desafio físico durante a Maratona de Revezamento Rota do Sol Nascente. Com um percurso de 42,195 km, a largada da prova acontece em bloco único, às 5h da manhã, na lateral do Teatro Dix Huit Rosado. A chegada acontece no loteamento Porto do Atlântico em Tibau.

Com 200 inscritos, a prova terá as modalidades dupla e quarteto, tanto feminino quanto masculino. O congresso técnico acontece nesta sexta-feira (18) às 18h30, na Estação das Artes. O secretário executivo de esportes do município de Mossoró, Aldo Gondim, informa que no percurso da Maratona serão disponibilizados 14 pontos de hidratação e 3 pontos de revezamento. “Além disso, a competição contará com o suporte de três ambulâncias: do Samu, da Unimed Federação e da prefeitura de Tibau. Tudo isso pensado para oferecer suporte e segurança aos participantes”, explicou.

Apesar da competição ser de revezamento, correr uma maratona é um desafio que requer treinamento e dedicação. Por isso, o profissional de educação física Danilo Araújo orienta os participantes sobre o que fazer nos dias que antecede a competição. “O ideal é que tenham passado por um período de treinamento, por mais que seja um revezamento vai exigir o mínimo de condicionamento dos participantes. Muito importante também descansar um ou até mesmo dois dias antes da corrida, se alimentar bem antes da corrida e durante a corrida se hidratar bem”, frisou.

Aos 37 anos, a psicóloga Glaudênia Alves de Moura, vai competir no domingo com mais três amigas. Ela faz parte de um grupo de corrida local e desde 2016 descobriu os benefícios dessa prática. “O formato dessa maratona é perfeito, o revezamento permite que atletas amadores como eu, que não tem tanta resistência física para fazer o trecho inteiro, também possam participar. E o percurso de Mossoró/Tibau não poderia ser melhor. Domingo eu vou para praia e vou correndo”, destacou a competidora.

