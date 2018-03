Com novidades, Tite divulga convocados para amistosos contra Alemanha e Rússia

O técnico Tite, da Seleção Brasileira, divulgou nesta segunda-feira (12) a lista dos 25 atletas convocados para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, nos dias 23 e 27 de março. Algumas surpresas estão na lista. Sem a presença de Neymar, lesionado, Tite convocou William José, atacante da Real Sociedad, e Douglas Costa, da Juventus.

Novidades também no meio de campo. Talisca, atualmente no Besiktas, da Turquia, foi um dos convocados. Novas caras também na defesa, como o goleiro Neto, do Valência, e os zagueiros Rodrigo Caio, do São Paulo, e Geromel, do Grêmio.

Para o meio de campo, Tite convocou Casemiro, do Real Madrid; Fernandinho, do Manchester City; Fred, do Shakthar Donetsk; Paulinho e Phillipe Coutinho, ambos do Barcelona; Renato Augusto, do Beijing Guoan; Talisca, do Besikitas e William, que tem se destacado pelo Chelsea.

Sem Neymar, o ataque da seleção terá como opções Douglas Costa, da Juventus; Firmino, do Liverpool; Gabriel Jesus, do Manchester City; Taison, do Shakhtar Donetsk e William José, da Real Sociedad.

Veja a lista completa dos convocados:

Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Neto (Valência).

Defensores: Daniel Alves (Paris Saint Germain), Geromel (Grêmio), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint Germain), Miranda (Inter de Milão), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (São Paulo) e Thiago Silva (Paris Saint Germain).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Willian (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Anderson Talisca (Besiktas), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona) e Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk) e Willian José (Real Sociedad)