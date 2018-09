Com Michael Jordan de olho, PSG vence com 2 de Cavani e um de Neymar

O Paris Saint-Germain disparou na liderança do Campeonato Francês nesta quarta-feira ao golear o Stade Reims por 4 a 1, com dois gols de Cavani, um de Nenymar e um de Meunier, em partida assistida ‘in loco’ no Parc des Princes pelo ídolo do basquete Michael Jordan.

Jordan, que é parceiro comercial do PSG através do fornecimento de uniforme para a disputa da Liga dos Campeões, viu das tribunas a sétima vitória do time da capital em sete rodadas da competição. Dessa forma, Neymar e companhia ocupam o topo da tabela com 21 pontos, oito a mais que Lyon, Olympique de Marselha e Lille, que, devido ao saldo, vêm da segunda à quarta posições, nessa ordem.

O Reims começou a partid em Paris a surpreendendo e fez 1 a 0 logo aos três minutos de bola rolando. Konan ganhou a disputa pela esquerda e passou para Chavarria, que serviu Chavalerin. O camisa 7 chutou de primeira no canto esquerdo de Buffon e abriu o placar.

Entretanto, a alegria da torcida visitante durou apenas dois minutos, tempo necessário para que o PSG deixasse tudo igual. Cavani recebeu livre na área e concluiu com um leve toque por cima do goleiro.

Konan, que havia roubado a bola para o gol dos visitantes, acabou se tornando vilão ao cometer pênalti em Cavani, aos 24 minutos. Neymar converteu a cobrança e virou o jogo.

Instantes antes do intervalo, aos 44, o atual campeão francês aumentou a diferença. Neymar fez o chuveirinho ao bater a falta, o goleiro saiu mal e Cavani assinalou mais.

O PSG diminuiu o ritmo na etapa final, mas ainda transformou o placar em goleada aos nove minutos. Neymar desceu pelo meio e abriu com Diaby, que viu bem a aproximação de Meunier. O lateral-direito completou na pequena área e marcou o quarto.

Cavani ainda esteve perto do chamado ‘hat-trick’ e não o completou por centímetros. Nos acréscimos, aos 46, o uruguaio foi lançado pelo meio e tirou bem do goleiro, mas errou o alvo.

Além de Neymar, a equipe dirigida por Thomas Tuchel contou com outros dois brasileiros, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva. O lateral Daniel Alves ainda se recupera da lesão que o tirou da última Copa do Mundo.

O Lyon, com o lateral-direito Rafael em campo, assumiu a segunda posição ao bater o Dijon por 3 a 0 fora de casa, no estádio Gaston Gérard, com três gols em pouco mais de 30 minutos de partida. Moussa Dembélé balançou a rede duas vezes, aos 16 e aos 19, e Terrier deu número finais ao duelo aos 33.

Já o Olympique de Marselha, do volante Luiz Gustavo, bateu o Strasbourg por 3 a 2 no Velodrome. Os visitante chegaram a empatar o jogo aos 44 minutos do segundo tempo, mas sofreram o gol da derrota, marcado por Germain, aos 46.

Vice-líder isolado antes da rodada, o Lille, de Thiago Maia, Thiago Mendez e Luiz Araujo, perdeu para o Bordeaux, do zagueiro Pablo, convocado para a seleção brasileira, e do volante Otávio, ex-Atlético-PR. Kamano marcou para os donos da casa no estádio Matmut Atlantique e os levou ao décimo lugar.

Com esses resultados, o Montpellier teve a chance de ser segundo colocado de maneira isolada, mas ficou em quinto ao empatar com o Caen em 2 a 2 no campo do adversário. Capitão dos visitantes, o zagueiro brasileiro Hilton recebeu cartão vermelho na parte final do confronto.

Agência EFE