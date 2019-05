Com gol de pênalti Palmeiras vence Botafogo e mantém liderança

O Palmeiras precisou do VAR para conseguir a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo neste sábado, em Brasília. O gol foi marcado por Gustavo Gómez em cobrança de pênalti de Gabriel em Deyverson, só percebido após o árbitro revisar o lance.

Com 16 pontos em seis rodadas do Campeonato Brasileiro o time não pode mais ser alcançado nesta rodada. O time atingiu 29 jogos invicto na competição. O Botafogo, por sua vez, segue com nove pontos, na sétima colocação.

Durante o jogo, o árbitro Paulo Roberto Alves Junior distribuiu 11 cartões amarelos para o Botafogo – quatro deles somente por causa da marcação do pênalti. Dois deles foram para quem sequer estava em campo: o volante Gustavo Bocheca e o preparador de goleiros Flávio Tênius.

As equipes voltam a jogar pelo Brasileirão no dia 2 de junho, um domingo. O Botafogo enfrentará o Vasco no estádio Nilton Santos, enquanto o Palmeiras disputará com o Chapecoense. Antes, o time paulista enfrenta o Sampaio Corrêa, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.