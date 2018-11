Com Bolsonaro eleito, casais homossexuais antecipam casamento: “Medo de perder o direito”

Casais homossexuais que ainda não celebraram o casamento estão antecipando as datas futuras em que pretendiam oficializar a união civil. Consideram o discurso do presidente eleito Jair Bolsonáro discricionário, somado ao poder que terão os evangélicos junto ao futuro presidente da República como uma ameaça ao direito de “casar”, já reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.

Os homossexuais lembram que Bolsonaro ficou famoso por tecer publicamente comentários de teor homofóbico. Por exemplo em 2011, em entrevista à revista Playboy, quando disse: “Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo”. Na mesma entrevista, afirmou: “Se um casal homossexual vier morar do meu lado, isso vai desvalorizar a minha casa! Se eles andarem de mão dada e derem beijinho, desvaloriza”.

Para os que fazem parte do grupo GLTB, ter um homem que declara sem pudores esse tipo de fala como chefe de Estado seria uma ameaça aos direitos conquistados, mas ainda discriminados. Além de temer por seus direitos, têm medo da violência que as palavras de Bolsonaro “autorizam”. E dizem que passou a ser lugar comum escutar ameaças como, “toma cuidado, Bolsonaro vai ganhar e você vai ver”