Com apenas uma viatura nas ruas, Mossoró ficará sem SAMU após o dia 23 de dezembro

Um dos serviços de urgência mais importantes da estrutura de saúde do município de Mossoró poderá deixar de funcionar após o próximo dia 23 de dezembro. Cercado de limitações e dificuldades, o Samu só tem estrutura para funcionar até a antevéspera do natal.

O cenário foi apresentado na noite desta segunda-feira em mensagem emitida pelo médico Everaldo Rodrigues, um dos coordenadores de equipe do Samu de Mossoró.

Everaldo emitiu a mensagem como forma de alerta as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para as limitações do serviço nesta noite de encerramento dos festejos sociais da padroeira Santa Luzia.

“Estou passando mensagem só para que o pessoal da UPA, e se puder passar pras outras UPAs que não tenho contato, hoje é um dia de festa. Seguinte: nós estamos só com uma viatura na rua. Então vamos tentar equilibrar o máximo que puder em relação a transferências, conversar com os colegas ai, por que a gente só tá com uma viatura na rua e a noite promete”, destacou o médico no alerta.

Everaldo destacou os problemas que atingem o Samu e alertou que a partir do dia 23 de dezembro a cidade deverá ficar sem o serviço das equipes que atuam no atendimento nas ruas da cidade.

“Acho que todo mundo está ciente da situação do Samu hoje tá tendo um corte de mais da metade em tudo. Estamos sem água, por que aqui é a gente que faz esta compra. Comida muitas vezes a gente que faz as compras também. A parte de limpeza está entregue. A parte de segurança nenhuma. Pagamento nem se cogita e até o dia 23 a gente fez uma escala que é quando cada um cumpre sua carga horária. Provavelmente após o dia 23 não haverá Samu”, destaca o médico que vai além apresentando detalhes das limitações estruturais.

“Não só Samu por não ter escala médica por que a gente só vai voltar a escala médica mediante pagamento. Mas também Samu por viatura. A gente só tem uma viatura. As que estão pra concertar não vão ser concertadas por falta de pagamento, segundo o pessoal da oficina. Então nem vão concertar. A situação é esta hoje”, conclui.