Com a 2ª melhor pontuação, Arthur Mariano disputará a final da barra fixa

O ginasta Arthur Mariano, medalhista de bronze no solo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, se classificou nesta sexta-feira para a final da barra fixa na etapa de Cottbus da Copa do Mundo de ginástica artística.

Nory, que somou 14.266 pontos na fase classificatória, foi superado apenas pelo croata Tin Srbic, que obteve a melhor classificação de todos os participantes com uma pontuação de 14.533.

Os resultados situam o brasileiro como um dos favoritos ao ouro. A decisão também contará com o atual campeão mundial, o holandês Epke Zonderland, que passou em terceiro, apesar de ter conseguido a mesma nota que Nory, mas com uma pontuação menor na execução.

Agência EFE