Com 56,87% das urnas apurada, Rosalba está à frente da disputa pela Prefeitura de Mossoró

Com 56,872% das urnas de Mossoró apuradas, a ex-governadora Rosalba Ciarlini (PP) está na frente na quantidade de votos recebidos. A candidata progressista está com 50,82% dos votos válidos. Em segundo lugar, aparece o empresário Tião Couto (PSDB), com 39,70% dos votos.

Em terceiro na disputa pela prefeitura de Mossoró, está o candidato Gutemberg Dias (PC do B), com 8,51%. Em último, o professo Josué Moreira, com 0,79%.

Os votos em branco foram 2,08% dos apurados até o momento. Já os votos nulos somam 6,53%. O comparecimento do eleitorado mossoroense está em 85,98%.

A previsão é que o resultado definitivo das eleições na cidade seja conhecido por volta das 19h30.