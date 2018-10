Com 46,17% dos votos, Fátima Bezerra enfrenta Carlos Eduardo no segundo turno

A disputa para o governo do estado potiguar fica para o segundo turno entre a senadora Fátima Bezerra e o ex-prefeito de Natal-RN Carlos Eduardo.

Mesmo com a maioria dos votos e depois de manter a liderança em todas as pesquisas, a candidata do PT, que chegou a ter 50% das intenções de voto, não atingiu o percentual necessário de votos para tornar-se governadora do estado do Rio Grande do Norte. Fátima enfrentará o segundo colocado Carlos Eduardo.

Com 32,45% dos votos válidos, o ex prefeito do Estado Carlos Eduardo (PDT) foi o segundo candidato mais votado. Com 100% das urnas apuradas, Carlos supera pesquisas iniciais com diferença de 14% e promete uma disputa acirrada com a primeira colocada no próximo turno.