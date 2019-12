Com 10 metros de altura, árvore natalina é acesa entre pontes da Avenida Presidente Dutra

Dando prosseguimento ao Mossoró Terra de Luz, a prefeita Rosalba Ciarlini acendeu na tarde-noite desta quarta-feira (4) a árvore de Natal, localizada entre as duas pontes da Avenida Presidente Dutra. Com 10 metros de altura, a árvore passa a ser mais um dos grandes marcos da iluminação natalina, ao lado da imagem da padroeira Santa Luzia.

Para instalar a árvore, foi feito uma retirada de aguapés do Rio Mossoró. “A iluminação está linda. É a árvore que está flutuando no rio, com águas mais limpas, porque estamos em um trabalho contínuo de despoluição, que já começou tem muito tempo”, comentou a prefeita Rosalba Ciarlini.

A Secretária de Infraestrutura do município, Kátia Pinto, explicou quais são os próximos passos da decoração. “No final de semana iremos dar início ao polo de papai noel. Temos uma casa de mais de 6 metros de altura, várias árvores, tapete vermelho, ursos e decoração especial. Concluiremos tudo em breve”, ressaltou.



Shelda Hellen ficou encantada com a decoração natalina. Foto: Pacífico Medeiros.

A atendente de telemarketing Shelda Hellen, ficou encantada com a árvore natalina. “A decoração está linda, diferente. Nunca teve nada aqui em Mossoró assim. Achei muito bonito”, parabenizou.

A vereadora Izabel Montenegro esteve presente, representando a Câmara Municipal de Mossoró. O secretariado municipal também compareceu ao evento.

