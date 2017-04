Coluna Carol Fernandes

MOSSORÓ EM LUTO

O mês, a semana, ficaram marcados com a triste notícia do falecimento de um grande homem chamado Milton Marques de Medeiros. Um ser humano de exemplo, de história, que merece todas as homenagens. A toda família nosso desejo de que Deus cuide do coração de cada um neste momento de dor e muita saudade.

EXTREMANENTE SATISFEITA

Com a família, com os amigos, com a sua vida profissional, com seu mundo, e com ela mesmo a empresaria Singride Marcelino Rosado chegou aos seus 40 anos cheia de motivos para comemorar, e claro comemorou como gosta, em uma festa linda, iluminada e feliz nos salões do Garbos Eventos no último dia (20),

MIL CHEIROS

A loja perfumada da cidade sai nos próximos dias do Centro da cidade para novo endereço no Partage Shopping, visando melhor atendimento, conforto para seus clientes. Eu simplesmente amei a ideia!

QUENTES & FRIAS

Reservadíssima a data do dia 14 de outubro de 2017 na minha agenda para o casamento do casal lindo Alessandra Firmino e João Marcelo.

Paloma Medeiros e Ivana Nascimento são as mais novas grávidas do momento. A alegria estampada no olhar é contagiante de cada uma delas!

Não é boato, é verdade mesmo. O Dr Hollywood Halisson Castro está de namoro firme e forte com a médica Brennda Valença.

A família de Milton Marques convidam a todos para missa de sétimo dia do seu falecimento que acontecerá amanhã (28), as 17h na catedral de Santa Luzia.

Valéria Escóssia, Fabinho Porcino, Jean Rodrigues, Karla Amanda, Zelito Junior, Dani Matos, Adriana Isis, Nathalia Rebouças, Isadora Lira, Francione Santos, Ana Luiza Borges, Zairo Mariano, Sanzia Fernandes, Welma Menezes, Charles Segundo, estão na nossa listinha de aniversariantes da semana. Parabéns!!

O fotografo Jeferson Fernandes prepara campanha linda para o Dia das Mães. A mamãe Glaucia Carlos e sua Maria estão entre as escolhidas.

Que horrível a falta de respeito que muitos tem, pelos que tanto um dia fizerem ou ainda fazem, quando mais estamos necessitados!!! A gratidão é tudo e vale por toda vida. Pense nisso!

Que lindo de se ver o amor, o cuidado de Meire Simoni pelo seu companheiro Betinho Rosado em dias de alegrias, e em dias de tristezas… Isso sim merece ser admirado e compartilhado!