Colisão entre dois veículos na RN 117 deixa três mortos; Criança está entre vítimas fatais

Uma colisão frontal entre dois veículos ocorrida na manhã desta quarta-feira, 04 janeiro, na RN 117, no município de Governador Dix-Sept Rosado, deixou vítimas feridas e, segundo informações preliminares, pelo menos três mortos no local, sendo uma criança. Os ocupantes de um dos carros foram jogadas para fora do veículo.

Mesmo fora da área de atendimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Mossoró foi chamado para atender a ocorrência.

“O SAMU/RN entrou em contato conosco para que ajudássemos no atendimento desta ocorrência, pois eles demorariam mais de uma hora para chegar ao local e havia informações de vítima feridas. Mesmo diante das dificuldades que temos enfrentado e o acidente tendo ocorrido a mais de 50 km de distância e fora da área de Mossoró, nos disponibilizamos a atender e estamos aguardando informações da equipe”, conta o médico Hélio César, do SAMU Mossoró.

A placa de um dos veículos envolvidos no acidente é da cidade de Caraúbas e o outro é de Mossoró.