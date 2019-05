Colisão em Mossoró, na BR-304, com vítima fatal

Um acidente de trânsito, na noite de ontem, tirou a vida de Maria Rosemira Gomes da Silva, que viajava como garupa em moto pilotada pela filha, Meire Kelly da Silva, de 21 anos.

As vítimas trafegavam na BR 304 em uma moto Traxx Mobby, quando foram atingidas por um veículo do tipo Palio, de cor branca, com placas de Catolé do Rocha no estado da Paraíba, na entrada do conjunto Redenção em Mossoró RN.