Coletivo realiza ato em defesa da UERN nesta sexta-feira

Alunos, professores, técnicos e ex-alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizam nesta sexta-feira, 04 de novembro, às 17h no Memorial da Resistência, ato em defesa da universidade. O ato conta ainda com o apoio de outros movimentos sociais.

No evento, organizado pelo Coletivo Eu Sou UERN, serão debatidos temas como as dificuldades financeiras enfrentadas pela UERN, além da proposta de privatização da instituição, feita pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rn (TJRN), desembargador Cláudio Santos, e seus impactos sobre o Estado.

No ato, também estão previstas atividades culturais, customização de camisas com stencil e elaboração de cartazes. De lá, os participantes seguem para a Faculdade de Enfermagem da Uern, no Centro, onde será realizada Assembleia Geral dos Estudantes.