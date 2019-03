Coletivo Negras promove ação voltada para eliminação da discriminação racial

Antecipando as atividades do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o Coletivo Negras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, promove na próxima terça-feira, 19, a 2ª Roda de Diálogos, com o objetivo de marcar o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado em 21 de março. Será um momento de reflexão acerca de racismos, intolerância, discriminação e preconceito ainda existente no Brasil.

Na ocasião, será feito um momento de Tributo a três brasileiros que lutaram contra inúmeras desigualdades no país: Carolina Maria de Jesus, Abdias do Nascimento e Marielle Franco. A 2ª Roda de Diálogos vai acontecer às 17h30, no Auditório da Biblioteca Orlando Teixeira, no Campus Sede, em Mossoró. A atividade é aberta a toda comunidade acadêmica, bem como ao público em geral. Confira abaixo a programação na íntegra.

Portal Ufersa