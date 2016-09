Cobertura das Eleições

A TV Mossoró e a FM 93 farão cobertura total das eleições de 2 de outubro. Participarão da apresentação os mais destacados comentaristas políticos de Mossoró atuando na mídia e/ou nas redes sociais, cientistas políticos, havendo ainda cobertura do pleito em outros municípios. Ontem, o assunto foi discutido entre os que fazem jornalismo político na cidade e o Programa pretende ser o mais completo possível, com informações, entrevistas com os candidatos, com representantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.