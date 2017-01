Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

BOTECO BOMBEER

O Casal Felipe Sousa/Marina Vidal no comando do Boteco Bombeer, em Pau dos Ferros/RN. O ambiente é uma ótima opção para tomar cervejas especiais, degustar deliciosos petiscos e curtir com os amigos o clima relax que o local oferece. Além disso, o cardápio de cervejas é bastante variado. O Boteco Bombeer fica localizado na Avenida da Independência, no centro da cidade. Vale a pena conhecer!!

SAN LORENZO

A San Lorenzo acaba de lançar sua mais nova campanha promocional de 2017, é o “Descontos Progressivos” que deixa todas as peças da loja com aquele precinho especial. A promoção funciona da seguinte forma: Na compra de duas peças, à vista, você ganha 20% de desconto; três peças, ganha 30% de desconto; quatro peças ou mais, você ganha 40% de desconto. Dê uma conferida nas lojas da San Lorenzo e aproveite a campanha. Lembrando que a promoção não vale para camisas polos e básicas.

FIQUE POR DENTRO

@ – Na noite desta terça-feira, 17, no Boteco Tchê, o jovem Madson Fernandes, da cidade de Olho D’água do Borges, terra do poeta Dorgival Dantas e do seu primo sanfoneiro Giannini Alencar, lançou a sua carreira musical em Mossoró e região. Desejamos sucesso!!!

@ – Na Farmafórmula Pau dos Ferros você encontra medicamentos manipulados, protetor solar, perfumaria, e agora uma grande novidade, os suplementos alimentares e esportivos com os melhores preços da cidade. Passe lá e confira os suplementos nacionais e importados.

