Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

O Jegue Folia, melhor micareta do interior do Rio Grande do Norte, acontece a partir de hoje, nas ruas de Marcelino Vieira. Nesta sexta-feira, 05, o cantor baiano Bell Marques levará foliões de toda a região ao delírio, com um repertório que remete aos principais sucessos do axé music. Amanhã, a festa continuará ao som da banda Chicabana e no domingo será a vez de Jonas Esticado encerrar o evento na maior alegria e descontração. Todas as informações estão no site www.jegue.com.br. Vamos todos!!!

Nesse sábado, 07, acontece em Tibau/RN, mais uma edição do Verão das Antigas e os horários das bandas que tocarão no evento já foram definidas, começando às 20h com Alfredo e os Caras e encerrando com Roberto e banda. O show principal ficará a cargo de Luiz Caldas, o rei do fricote, apresentando-se a meia-noite. A edição de 2017 contará com dois palcos. para as apresentações, assim, facilitando a troca de bandas e não gerando nenhum atraso nas apresentações.

Com apenas 18 anos, o jovem Núzio Medeiros se prepara para lançar sua carreira musical em Mossoró e região, e o carro chefe do seu trabalho é a canção “Sem Regras”, uma composição em parceira com o colega Giannini Alencar. O show de lançamento do cantor Núzio Medeiros acontece no dia 14 de janeiro, no Villa Beach em Tibau/RN, e sua música de trabalho pode ser baixada pelo endereço: http://www.suamusica.com.br/semregras.

@ – Gentileza gera gentileza!!! Meu muito obrigado a Ewerton Filgueira e a Erickson Queiroz, da produção do Jegue Folia, pelo envio dos acessos para curtir a melhor micareta do interior do Rio Grande do Norte.

@ – Parabéns e felicidades para os aniversariantes desta quinta-feira, 05 de janeiro: o fotógrafo Franskin Leite, Anna Maia e César Cavalcante. Já hoje, sexta-feira, o dia será de festa para Carlinhos Ferdebez.

