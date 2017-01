Clistenes Carlos – Pau dos Ferros

CINEMA

Nascido em Pau dos Ferros, o ator Antônio Neto, conhecido artisticamente nos Estados Unidos por “Anthony Moore”, onde reside há vários anos, abriu recentemente a sua própria produtora de filmes em Hollywood, denominada Justthink Entertainment. Atualmente, o ator pau-ferrense está produzindo seu primeiro longa metragem na cidade dos anjos. O filme intitulado “Malady” está sendo escrito e dirigido por Brian Frank Visciglia. Anthony Moore vai atuar com o também ator brasileiro Paulo Nigro, que marcou sua carreia em sucessos de TV como Chiquititas, Malhação, JK, os 10 Mandamentos e diversas outras produções na Globo e Record.

JEGUE FOLIA

Faltando poucos dias para o início de uma das maiores micaretas do Rio Grande do Norte, o Jegue Folia, o clima é de expectativa em todo o Oeste do Estado. Realizado na cidade de Marcelino Vieira/RN, o Jegue, como é popularmente conhecido reúne uma verdadeira multidão recebendo turistas e foliões de diversas regiões. Para este ano a organização do evento caprichou nas contratações e o evento promete repetir o sucesso dos anos anteriores com a presença de três grandes nomes da música. Dia 06/01 – Bell Marques, 07/01 – Chicabana e 08/01 – Jonas Esticado.

FIQUE POR DENTRO!!!

@ – Adorei o kit da Apreciatte com Espumante e Taça, enviado através do colunista e assessor Sérgio Chaves, pelo grupo Mater Christi. Obrigado pela gentileza!!!

@ – Larissa Rosado (PSB) tomou posse na manhã desta terça-feira, 03 de janeiro, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALERN). A deputada assumiu a cadeira de Álvaro Dias (PMDB), que renunciou ao mandato de deputado estadual para assumir o cargo de vice-prefeito de Natal.

@ – Na noite deste domingo, 1° de janeiro, novos nomes assumiram o Executivo municipal de Encanto. Atevaldo Nazário e Raimundo Nonato Nogueira (Nonato Guedes) foram empossados nos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, na Praça de Eventos Tião Batista, localizada no Complexo de Lazer Valdir Félix da Silva.