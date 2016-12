Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

ANO NOVO

Festa de réveillon remete à confraternização entre as pessoas. Muitas aproveitam a data para comemorar ao lado de familiares e amigos mais um ano que se inicia, outras não abrem mão de ir à igreja agradecer pelo ano que passou e pedir a bênção de Deus para o novo ano. Não importa onde você irá passar o réveillon e sim aproveitar a data para atrair pensamentos positivos, fazendo assim com que o universo conspire a seu favor, trazendo energias positivas para o ano inteiro. Daqui desejo um feliz 2017 a todos os amigos, colegas, familiares, leitores e parceiros da nossa coluna no jornal O Mossoroense e também do blog www.clistenescarlos.com.br. Que todos possam alcançar suas metas e objetivos!!!!

CRIATIVA

Na noite desta terça-feira, 20, aconteceu no Coco Bambu, em Pau dos Ferros/RN, o coquetel de lançamento da segunda edição da Revista Criativa. Os diretores da publicação, Thayanne Nathanne e Hipólito Pessoa, receberem o carinho dos amigos, anunciantes, convidados especiais e da imprensa local. Confira os cliques no www.clistenescarlos.com.br.

FIQUE POR DENTRO

@ – Na terça-feira, 27, o prazer de almoçar e passar a tarde na Chega Mais Beach, em Canoa Quebrada/CE, na companhia agradável da Paulinha Leite (Ex-BBB), Sidnei Cavalcanti, Ericka Nogueira, Billy Bob, Maria das Dores e dos empresários Paulo Silva e Kaliane Silva. Por lá fomos bem recebidos por Luís Nogueira, a quem agradecemos a receptividade.

@ – A Ex-BBB Paulinha Leite aproveitou para fazer um passeio de Buggy em Canoa Quebrada, e nós fomos juntos. Quem nos guiou pelos principais pontos turísticos foi o simpático motorista Astro. O passeio é maravilhoso, mas lembre-se que para a sua segurança, ele deve ser feito com bugueiros capacitados e credenciados na ABCQ – Associação dos Bugueiros de Canoa Quebrada.

@ – O blogueiro Pádua Campos, sempre atencioso. Gostei muito do brinde natalino: calendário com caixa personalizada do blog www.paduacampos.com.br, com vários chocolates o amigo, obrigado pelo carinho!!