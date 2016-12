Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

CONFRATERNIZAÇÃO

No domingo, 11 de dezembro, encontro dos melhores com os colegas e amigos da Rede Resistência de Comunicação, leia-se Jornal O Mossoroense e 93 FM. A confraternização aconteceu no Coliseum Hall, em Mossoró, e contou com a presença dos diretores Laíre Rosado, Sandra Rosado, Lahyre Neto, Larissa Rosado, além de colunistas, jornalistas, radialistas, funcionários e amigos. Muitas risadas, muitas conversas e uma tarde das melhores com os melhores. Adoramos!

HOCOLATE COM PIMENTA

Na companhia agradável da radialista Adriana Isis, fomos conhecer o Café Colonial Chocolate Com Pimenta, recém-inaugurado no bairro Abolição II, em Mossoró. O ambiente bastante aconchegante funciona de segunda a sábado, servindo almoço das 11h às 14h, e sobremesas, cafés, doces, bolos, salgados e várias outras delícias, até às 18h. Daqui agradecemos a receptividade do casal Ícaro Christian e Isadora Souza. Adoramos e recomendamos!

CACAU BBB

Cacau, vice-campeã do BBB16, estará em Mossoró na segunda-feira, dia 19. A potiguar vem acompanhada do agente artístico Billy bob, e aproveita a estadia na cidade para pegar um bronze no espaço de bronzeamento natural “Corpo Bronzeado”. Na ocasião, ela será recebida pela empresária Kaliane Silva, com um delicioso café da manhã.