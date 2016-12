Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

CASAMENTO

No sábado, 03, o advogado Paulo Moisés e fotografa Wagna Cavalcante, disseram sim ao amor. A cerimônia religiosa aconteceu às 07 horas da manhã, na Igreja Matriz, da cidade de Martins/RN. Em seguida, os noivos receberam os convidados na Pousada Rancho da Serra para um delicioso café da manhã. A festa se estendeu o dia todo com um farto churrasco que contou com os agitos do grupo Skema Sertanejo, que animou e agradou a todos!!! Confira todos os cliques no nosso blog www.clistenescarlos.com.br.

O BOTICÁRIO

A empresária Alzir Aquino, reuniu clientes e a equipe do O Boticário, para comemorar os 24 anos de funcionamento da franquia em Pau dos Ferros/RN. O momento aconteceu na loja, localizada na Idéia Presentes e Modas, no centro da cidade. Daqui desejamos mais sucesso!

SAFADÃO

Contagem regressiva para o show do fenômeno Wesley Safadão, da cantora Márcia Felipe e também do Gabriel Diniz. Será no dia 12 de dezembro, véspera do feriado de Santa Luzia, em Mossoró, no Espaço Villa Oeste. O 2º lote de ingressos está à venda somente até Sábado, dia 10, em duas vezes no cartão. Vendas no Centro Empresarial Caiçara (84)3316-5366 ou site: www.bilhetecerto.com.br. O evento leva a assinatura da Gondim & Garcia Produções!!!

FIQUE POR DENTRO

@ – A convite dos noivos Paulo Moisés e Wagna Cavalcante, todos os padrinhos do casamento foram hospedes durante o final de semana da pousada Rancho da Serra. Local lindo e agradável, onde aconteceu a recepção do casamento. Nós adoramos!!!

@ – Por falar no casamento, Natally Ferreira foi quem assinou a deliciosa e linda mesa de doces. Só elogios.

@ – Adorei o lindo presente do casal querido Marcone Silveira/Juliana Martins, que me enviou um Boné e o CD “Somente Crer”, primeiro trabalho gospel da Juliana. Adorei!!!

@ – Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, acontecerá, no adro da Igreja de Santa Luzia, em Rafael Fernandes/RN, a apresentação da peça teatral Capela de Luzia. Logo após as novenas.