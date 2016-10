Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

AULÃO ENEM

O Projeto Aulão Solidário ENEM 2016, idealizado pelo Rotary Clube de Pau dos Ferros, surgiu a partir da necessidade de oferecer aos alunos do Ensino Médio do município o acesso a aulas preparatórias para o ENEM. O projeto vai acontecer nos dias 3 e 4 de novembro, das 17h às 20h30, no Ginásio de Esportes Vereador Milton França, no bairro Riacho do Meio. A inscrição é apenas R$ 2,00, que será revertida para cobrir os custos básicos da estrutura do evento.

LÍDER VIAGENS E TURISMO

No último final de semana, o empresário Jaílson Paiva representou a agência Líder Viagens e Turismo no Festival de Turismo de João Pessoa, na Paraíba. A agência, localizada em Pau dos Ferros, se destacou e recebeu vários prêmios durante o evento.

MILLA

Na última sexta-feira (21), o designer de moda Alexandre Milla recebeu amigos e convidados em um coquetel de lançamento da sua marca com uma coleção capsula de camisas que conta com vinte e quatro peças exclusivas e sem gênero pré-determinado (unissex). A produção é feita artesanalmente, levando em consideração a característica sustentável da marca Milla. O evento aconteceu na cidade de São Miguel/RN.

TOINHO DUTRA

A Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) de Pau dos Ferros promoveu uma ocasião ímpar na sexta-feira passada, 21, no ato de instituição da Galeria de Artes Toinho Dutra, salão 02 da Casa de Cultura Popular Joaquim Correia. A solenidade aconteceu em razão da assinatura da Lei Municipal nº 1.550, de 17 de outubro de 2016, e foi prestigiada pela ex-vice-prefeita Maria Rêgo, familiares e amigos do homenageado, comunicadores e artistas locais, a exemplo do colunista Lisboa Batista e do poeta Manoel Cavalcante.