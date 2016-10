Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

SECARF

Sucesso, essa é a palavra que define a SECARF – Semana Cultural e Artística de Rafael Fernandes. O evento, que comemorou os 53 anos de Emancipação Política da cidade foi realizado nos dias 20 e 21 de outubro. Uma vasta programação foi elaborada e o público curtiu show de humor com o humorista cearense Manguaça e shows musicais em praça pública com Skema Sertanejo, Renata Falcão, Taty Girl e Felipe Grillo. Daqui parabenizamos o prefeito Nicó Júnior, o empresário Luismário Anastácio e toda a equipe que organizou a linda festa. Marcamos presença e registramos alguns cliques para o nosso blog. Confira no www.clistenescarlos.com.br.

CAMAROTE

Sem dúvidas, o espaço mais disputado da SECARF, em Rafael Fernandes, foi o camarote Vip, onde o prefeito Nicó Júnior e o empresário Luismário Anastácio recebeu amigos e convidados. Por lá, curtindo os shows musicais registramos as presenças de Dr. Bruno Anastácio, prefeito eleito no último dia 02, Vanessa Fernandes, Cleanto Anastácio, Aline Pereira, Gleidson Mota, Lucielma Raulino, Artur Caboclo, Carlos Victor, Géssica Anastácio, Patrício Queiroz, Eduardo Oliveira (Dudu), Glaucya, Anna Laura, o colunista Lisboa Batista, dentre outros.

REBULIÇO DIGITAL

A agência Rebuliço Digital realizou um Workshop para discutir temas relacionados ao marketing digital e às ferramentas de gestão de mídias sociais, com foco na orientação para a prospecção de clientes e o engajamento nas redes sociais. Essa ação faz parte de uma série de outras iniciativas da empresa, visando sempre a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos parceiros. Daqui parabenizamos o diretor da empresa, Eduardo Marques, e também o Professor Washington Sales pela brilhante condução desse evento.

FIQUE POR DENTRO

@ – A cantora Taty Girl, antes do show em Rafael Fernandes, passou nos estúdios da Obelisco FM e concedeu entrevista para o radialista Normando Mendonça.

@ – Renata Falcão agradou a todos com seu ótimo repertório no show em Rafael Fernandes. O cantor Felipe Grillo também agradou geral, o público ficou na festa até o dia amanhecer.

@ – Em tempo parabenizamos e desejamos muitos anos de vida para a renomada fotografa Wagna Cavalcante, aniversariante do dia 22, e também para o empresário Glicério Virgínio, aniversariante do dia 23.