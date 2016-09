Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

PERFIL DA SEMANA

O nosso entrevistado da semana é o jornalista Williams Vicente. Ele nasceu em Itapetim, sertão de Pernambuco, cursou jornalismo em Campina Grande-PB, esteve em temporadas morando em São Paulo, até que desembarcou no RN, em 2002, em Natal, e desde 2007 mora em Mossoró onde fez carreira. Confira nosso bate-papo no blog: http://www.clistenescarlos.com.br.

BOTECO BOMBEER

O Boteco Bombeer é uma ótima opção para tomar cervejas especiais, degustar deliciosos petiscos e curtir o ambiente relax que o local oferece. Além disso, o cardápio de cervejas é bastante variado. Vale a pena conhecer!!! O Boteco Bombeer fica localizado na Avenida da Independência, no centro de Pau dos Ferros/RN.

MATUTO LOUNGE BAR

Agradecemos o convite do casal Diego Araújo/Juliana Oliveira para a reinauguração do Matuto Lounge Bar, que passará a funcionar na Avenida Rio Branco, em frente à Praça da Convivência em Mossoró/RN, a partir do dia 23 de setembro. Mas antes, no dia 22, o casal receberá a imprensa para apresentar a estrutura e as novidades do point que também comemora o seu primeiro aniversário. Desejamos sucesso!!!

YOUTUBE

Já está disponível no Youtube o nosso canal “Interligados RN”. Nele você vai ficar por dentro dos agitos e baladas, conferir a cobertura dos melhores eventos da região, entrevistas, notícias e muitos mais. O canal é bastante diversificado e aborda diversos temas como música, culinária, turismo, aventura, cultura, esporte, moda, social e muito entretenimento. Inscreva-se no https://www.youtube.com/InterligadosRN