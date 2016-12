Clístenes Carlos – Pau dos Feorros

CORPO BRONZEADO

Na manhã desta segunda-feira, 19, o SPA de Bronzeamento Natural Corpo Bronzeado recebeu a visita ilustre da Maria Cláudia, vice-campeã do BBB16. A Cacau, como é mais conhecida, foi recebida pelos empresários Paulo Silva e Kaliane Silva com um delicioso café da manhã, servido também para todas as clientes que estavam presentes no melhor espaço de bronzeamento de Mossoró/RN. Cacau não resistiu e aproveitou o sol de Mossoró e os cuidados da Kaliane para pegar um bronze. As clientes do Corpo Bronzeado amaram a simpatia e o jeito carinhoso da Ex-BBB. No SPA Corpo Bronzeado as clientes são Vips!

VERÃO ARENA SHOW

A Gondim & Garcia Produções já anunciou a melhor temporada de veraneio de todos os tempos. O Verão Arena Show 2017 contará com grandes atrações. Já estão confirmadas para esta edição Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Léo Verão, Renata Falcão, Henrique & Juliano, Mano Walter, Solteirões do Forró, É O Tchan, Aviões do Forró, Israel Novaes, Dorgival Dantas e Giannini Alencar. Serão três finais de semana de muitos agitos e badalação. Os eventos serão realizados sempre as sextas-feiras, nos dias 06, 13 e 20 de janeiro de 2017.

RÉVEILLON HOTEL THERMAS

A imprensa foi recebida durante almoço no Restaurante Pinga Fogo, no dia 14 dezembro, para conhecer todos os atrativos e inovações da próxima edição do Revéillon de Luz Thermas TCM. As informações foram repassadas através do diretor geral do Hotel Thermas Gabriel Barcellos, o chef Mário Luna – que assinará o buffet da grande festa, e Thiego Casado – diretor da Castelo Casado Iluminações e Estruturas, responsável pela ambientação moderna que será instalada na virada do ano. O evento também recebeu Fernanda Kaline, representando a TCM – Parceira do Revéillon de Luz.

FIQUE POR DENTRO

@ – Após o bronze no SPA Corpo Bronzeado, a Ex-BBB Cacau almoçou no Restaurante Pinga Fogo do Hotel Thermas, na companhia do agente artístico Billy Bob, do fotógrafo Pedro Bruno, dos empresários Paulo Silva e Kaliane Silva, do colunista e assessor de comunicação Clístenes Carlos e do compositor Odilon Santos.

@ – Acompanhamos a visita da Cacau no SPA Corpo Bronzeado e registramos tudo para o nosso blog. Também aproveitamos a ocasião e batemos um papo com a EX-BBB. Em breve a entrevista estará disponível no nosso canal “Interligados RN” no Youtube: www.youtube.com/interligadosrn e no nosso blog www.clistenescarlos.br.

@ – O Evolução Unidade de Ensino agora tem uma nova unidade na cidade de Alexandria/RN, com nível 2 do maternalzinho ao 5° ano. Para saber mais, entre em contato: (84) 3351-2552.