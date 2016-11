Clima tenso marca chegada de presidente do TJRN para reunião em Mossoró

A chegada do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Cláudio Santos, ao Complexo Judiciário em Mossoró foi marcada por tensão.

Dezenas de manifestantes aguardavam a chegada de Cláudio Santos desde as primeiras horas da manhã como retaliação a declarações pedindo a privatização da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) como solução para a crise econômica que atinge o Governo do Estado.

Durante toda a tarde o clima se manteve tenso entre os manifestantes e a polícia portava, além da armas convencionais, spray de pimenta, escudos e cassetetes para conter eventuais investidas.

O presidente do TJ chegou a Mossoró por volta das 16h. Os manifestantes chegaram a cercar um veículo oficial na entrada do Fórum Desembargador Silveira Martins, mas Cláudio Santos entrou por um portão alternativo em meio ao tumulto sem ser percebido.

Esta foi a primeira visita do desembargador após as declarações, encaminhadas na última semana. Cláudio Santos é apontado como possível candidato a governador na próxima eleição com o apoio do atual governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria.

A iniciativa de Cláudio Santos reforçou as especulações em torno do projeto que já foi ventilado em outras oportunidades.