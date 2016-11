Cláudio Santos governador

No imaginário da política potiguar existe a especulação do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Dr. Cláudio Santos, assumir temporariamente o governo do Estado.

O governador Robinson Faria prepara uma viagem à China, para apresentar as potencialidades do Estado aos chineses. Em julho deste ano, o governador recebeu a visita oficial da consulesa Geral da China, Li Feiye e representantes da comunidade chinesa em Natal, quando discutiram cooperações comerciais entre China e o Estado.

Confirmando-se a viagem, Robinson pretende levar em sua comitiva, empresários e políticos, entre os quais, o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira de Souza.

Nesse mesmo tempo, o vice-governador Fábio Dantas agendaria outra viagem, tudo para possibilitar a posse do desembargador Cláudio Santos, terceiro na linha sucessória governamental. No momento, tudo é especulação, mas, pela desenvoltura política do desembargador nos últimos dias, tudo é possível acontecer.